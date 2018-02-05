Светлана Лобода похвасталась очередным успехом в РФ - ФОТО

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Instagram. В посте артистка написала, что "H2LO" - лучший альбом за последние пять лет по мнению подписчиков.

"Приятно! Очень", - написала Лобода, сопроводив запись хештегом "русская музыка".

H2Lo — третий студийный альбом украинской певицы LOBODA, премьера которого состоялась 24 марта 2017 года.

При этом Лобода также сообщила, что ее продюсер обещал ей отпуск в январе, но из-за выступлений не получилось, в связи с чем она улетает в США, чтобы отдохнуть, записать новые песни и "давать еще больше концертов в Крокусе" (Москва).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Инфром", во Дворце "Украина" во время церемонии и концерта "Viva! Самые красивые-2018" впервые была вручена статуэтка в номинации "мама года". Обладательницей награды стала телеведущая Катя Осадчая. Статуэтку победительницы Катя получила с рук украинской певицы Alyosha, которая завоевала эту награду в 2017 году.