13:54 30.01.2018 | Культура | Новости
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Стали известны подробности о состоянии здоровья Табакова

На днях 82-летний Олег Табаков был госпитализирован в реанимацию одной из московских клиник. Сейчас состояние артиста крайне тяжёлые, у него начались судороги.

Стали известны подробности о состоянии здоровья Табакова

Об этом сообщают Дни.Ру со ссылкой на источник среди медиков.

Отметим, что Табаков перенес серьезную трахеостомию. В частности, операцию, которую делают в тех случаях, когда у пациента наступает непроходимость верхних дыхательных путей. 

В связи с этим врач-анестезиолог поддерживает состояние глубокой седации, поскольку речь может идти об отказе головного мозга.

Также медики подтвердили, что родственники артиста приглашали в больницу священнослужителя.

Стоит добавить, что о госпитализации Олега Табакова стало известно 27 ноября прошлого года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", известный российский юморист Михаил Задорнов умер в связи с тяжелой болезнью на 70-м году жизни. За свою жизнь он написал более 10 книг в жанре лирических и сатирических рассказов, заметок, очерков. 

 

 

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