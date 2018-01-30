Стали известны подробности о состоянии здоровья Табакова

Об этом сообщают Дни.Ру со ссылкой на источник среди медиков.

Отметим, что Табаков перенес серьезную трахеостомию. В частности, операцию, которую делают в тех случаях, когда у пациента наступает непроходимость верхних дыхательных путей.

В связи с этим врач-анестезиолог поддерживает состояние глубокой седации, поскольку речь может идти об отказе головного мозга.

Также медики подтвердили, что родственники артиста приглашали в больницу священнослужителя.

Стоит добавить, что о госпитализации Олега Табакова стало известно 27 ноября прошлого года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", известный российский юморист Михаил Задорнов умер в связи с тяжелой болезнью на 70-м году жизни. За свою жизнь он написал более 10 книг в жанре лирических и сатирических рассказов, заметок, очерков.