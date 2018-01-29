14:30 29.01.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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TAYANNA определилась с песней для Евровидения-2018 - ВИДЕО

Украинская исполнительница, признанная "Прорывом года" по версии M1 Music Awards, а также участница Национального отбора на "Евровидение 2018" ТAYANNA презентовала новую песню "Леля".

TAYANNA определилась с песней для Евровидения-2018 - ВИДЕО

Отметим, что именно с этой песней певица поборется за право представить Украину на международном конкурсе в Лиссабоне. Также известно, что девушка во втором полуфинале Нацотбора на "Евровидение" будет посеяна под четвертом порядковым номером.

Как утверждает сама ТAYANNA, ее песня - это в хорошем смысле неоретро.

"Мне нравятся поп-дивы 60-70-х, это были сильные, харизматичные женщины. Европа слишком привыкла к тому, что у нас все "не так". На этот раз Украина может выступить с яркой зажигательной песней. Чтобы не случилось, песня и танец делают нашу жизнь лучше. Думаю, что время показать свой сильный дух. Своим выступлением я хочу дать пример украинцам: все возможно, если веришь и, несмотря на трудности, идешь к своей цели", - прокомментировала трек TAYANNA.

Стоит добавить, что певице в сжатые сроки пришлось менять конкурсную песню.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", популярный украинский поп-исполнитель Никита Алексеев (Alekseev) попробует свои силы в международном песенном конкурсе Евровидение-2018 от Беларуси. И не удивительно, поскольку исполнитель очень популярен в этой стране, а получает награды регулярно в России.

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