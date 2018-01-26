09:21 26.01.2018 | Культура | Новости
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Ушел из жизни известный автор хорроров Джек Кетчам

Американский писатель Даллас Мэйр, более известный под псевдонимом Джек Кетчам, умер на 72-м году жизни. Причиной смерти автора стали осложнения, возникшие в ходе лечения онкологического заболевания.

Ушел из жизни известный автор хорроров Джек Кетчам

Об этом сообщает издание The Mirror.

Также причину смерти писателя подтвердил агент Элис Мартел в комментарии Entertainment Weekly.

Наиболее известными книгами Джека Кетчама являются "Девушка по соседству", "Коробка", "Мирное королевство" и "Время закрытия".

Кстати, его роман "Девушка по соседству" является наиболее известным и основан на реальной истории жестокого убийства 16-летней девушки Сильвии Лайкенс в 1965 году. В 2007 году книга была экранизирована.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на 93-м году жизни умер композитор, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР Владимир Шаинский.

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