11:26 25.01.2018 | Культура | Новости
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В России умерла певица и актриса Людмила Сенчина

В Санкт-Петербурге ушла из жизни в возрасте 67 лет народная артистка России, заслуженная артистка РСФСР и Украины, актриса Людмила Сенчина. Трагическую новость сообщил продюсер Владимир Андреев.

В России умерла певица и актриса Людмила Сенчина

По его словам, всемирная любимица, умерла сегодня, 25 января, в одной из больниц города. Сенчина родилась в Николаевской области в селе Кудрявцы в семье учительницы и директора дома культуры. Имела украинские и цыганские корни.

В 1966 году поступила на отделение музыкальной комедии Музыкального училища им. Н. А. Римского-Корсакова при Ленинградской консерватории. С 1970-го года служила в Театре музыкальной комедии.

Известность получила после исполнения песни "Золушка на новогоднем Голубом огоньке". Ее визитной карточкой стали песни и романсы "Дни Турбиных, Целую ночь соловей нам насвистывал", "Полынь", "Добрая сказка".

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", американская актриса и кантри-певица Лари Уайт, которая снялась вместе с Томом Хэнксом в фильме "Изгой", умерла от тяжелого недуга.

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