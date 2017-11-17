Украинские звезды вновь посетили очередную российскую премию - ФОТО

Отмечается, что ведущей церемонии награждения стала певица Ани Лорак. Также она получила премию награждение на церемонии - приз зрительских симпатий. Которая была с недавним выступление в столице Украины.

Кстати, кроме Ани Лорак еще ряд украинских звезд получили награды от российского журнала.

Так, украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко стала обладательницей самой блистательной улыбки в номинации "Улыбка года R.O.C.S.".

В номинации "Новые лица. Музыка" победу одержал певец Alekseev, недавно выступивший в Москве. Примечательно, что награду ему вручила Кристина Орбакайте.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в киевском концертом зале Дворец Украина неожиданно прошло выступление украинской певицы Ани Лорак. Известно, что популярная исполнительница не выступала в родной стране около трех лет. Как отмечается, певица исполнила песню "Ты еще любишь", премьера которой состоялась в 2017 году. Многие в зале аплодировали артистке стоя в течение нескольких минут, а некоторые викриковали "молодец" и долго не отпускали со сцены. В ответ сама артистка эмоционально поблагодарила публику и сказала, что ей очень приятно находиться в Киеве.