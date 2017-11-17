Украинские звезды вновь посетили очередную российскую премию - ФОТО

Украинские знаменитости не пропустили вручение очередной российской премии в Москве. На этот раз они посетили церемонию награждения от журнала ОК! "Больше чем звезды". Об этом сообщают украинские СМИ.
Отмечается, что ведущей церемонии награждения стала певица Ани Лорак. Также она получила премию награждение на церемонии - приз зрительских симпатий. Которая была с недавним выступление в столице Украины.
Кстати, кроме Ани Лорак еще ряд украинских звезд получили награды от российского журнала.
Так, украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко стала обладательницей самой блистательной улыбки в номинации "Улыбка года R.O.C.S.".
В номинации "Новые лица. Музыка" победу одержал певец Alekseev, недавно выступивший в Москве. Примечательно, что награду ему вручила Кристина Орбакайте.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в киевском концертом зале Дворец Украина неожиданно прошло выступление украинской певицы Ани Лорак. Известно, что популярная исполнительница не выступала в родной стране около трех лет. Как отмечается, певица исполнила песню "Ты еще любишь", премьера которой состоялась в 2017 году. Многие в зале аплодировали артистке стоя в течение нескольких минут, а некоторые викриковали "молодец" и долго не отпускали со сцены. В ответ сама артистка эмоционально поблагодарила публику и сказала, что ей очень приятно находиться в Киеве.