Умерла известная советская актриса

Актриса играла и служила в Московском художественном академическом театре. Также была актрисой киностудии "Мосфильм".

Славу ей принесли роли в таких спектаклях, как "Двенадцатая ночь", "Идеальный муж", "Ученик дьявола", "Мария Стюарт", "Жил-был каторжник", "Царская милость", "Потусторонние встречи", "Эшелон" и "Тартюф".

Более 30 лет играла в постановке "Синяя птица" и участвовала в постановке радиоспектакля по произведению Казакова - "Голубое и зеленое".

Прощание с Людмилой Марковной состоится в Портретном фойе театра, 18 ноября в 14.00 по московскому времени.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", дочь народной артистки СССР Людмилы Гурченко Мария Королева ушла из жизни на 59-м году жизни. Последние несколько дней перед смертью Мария Королева чувствовала себя нехорошо и хотела сходить к врачу. Однако у женщины не получилось дойти до поликлиники, ей стало плохо прямо в подъезде. Тело обнаружила ее дочь, вызвавшая скорую помощь, но врачи констатировали смерть женщины.