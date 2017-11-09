Свитолина удивила поклонников необычным образом - ФОТО

Соответсвующую фотографию спортсменка опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

На снимке лучшая теннисистка позирует в черном боди, поверх которого надета черная курточка. Однако больше всего поразило то, что в спортсменке на бедро красуется большая татуировка в виде львиной головы преобразованной в ловца снов. И это, как не странно сильно удивило сильно подписчиков Свитолиной.

По этому поводу поклонники первой ракетки Украины сразу начали комментировать фотографию. В частности, они отметили, что девушка выглядит очень привлекательно.

"Ничего себе, я не узнал", - написали в сети.

"Что ты делаешь? Ты что, сошла с ума?" – прокомментировали они под снимком.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", первая ракетка Украины Элина Свитолина вошла в десятку самых высокооплачиваемых теннисисток по итогам сезона 2017 года. Сейчас спортсменка находится на девятой позиции.