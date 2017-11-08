Ани Лорак вызвала у Киркорова восхищение "кубиками пресса" - ФОТО

Таким мнением 50-летний певец поделился в интервью kp.ru.

"Посмотрите на ее потрясающую фигуру. Вот у кого идеальные кубики на прессе!" – отметил он.

В то же время Филипп признался, что он также заботится о своей фигуре. К примеру, артист перестал употреблять для похудения тайские таблетки и перешел на активный образ жизни и пробежки.

Стоит добавить, что Лорак действительно часто хвастается в сети спортивной фигурой и кубиками пресса. Так на одной из последних фото звезда написала: "Чашечка чая и на сцену. Скоро начинаем", - подчеркнула украинская певица.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", российский эстрадный певец Филипп Киркоров восхитился сольной карьерой украинской исполнительницы Насти Каменских. По этому поводу артист поздавил певицу с премьерой дебютного клипа на песню "Это моя ночь".