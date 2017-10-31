11:00 31.10.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
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Настя Каменских начала сольную карьеру под новым именем - ФОТО

Совсем недавно дуэт "Потап и Настя" шокировал фанов новостью в пузе в творчестве. По всей видимости причиной такого решения является новый этап карьеры Насти Каменских. Об этом сообщила пресс-служба исполнительницы.

Настя Каменских начала сольную карьеру под новым именем - ФОТО

Как отмечается, теперь певица будет выступать под псевдонимом NK. Таким образом, зрители увидят новую Настю, где NK предстанет перед поклонниками в абсолютно другом творческом амплуа, которое всецело отображает принципы певицы.

В частности, звезда будет смотреть в будущее, сможет задавать ритм, взрывать танцполы сумасшедшей энергетикой и дарить музыку, которая не знает границ. 

"Я действительно люблю ночь, и неслучайно моя первая сольная песня получила именно такое название. "#этомояночь" – о самом долгожданном времени суток, в котором открывается вся суть женского естества", - призналась Каменских.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Потам с Настей рассказали о том, что за 11 лет они выпустили пять номерных альбомов, в каждом минимум по 15 треков, а в некоторых и 20, один двухплитный альбом "Щит и мяч".


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