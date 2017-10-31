Настя Каменских начала сольную карьеру под новым именем - ФОТО

Как отмечается, теперь певица будет выступать под псевдонимом NK. Таким образом, зрители увидят новую Настю, где NK предстанет перед поклонниками в абсолютно другом творческом амплуа, которое всецело отображает принципы певицы.

В частности, звезда будет смотреть в будущее, сможет задавать ритм, взрывать танцполы сумасшедшей энергетикой и дарить музыку, которая не знает границ.

"Я действительно люблю ночь, и неслучайно моя первая сольная песня получила именно такое название. "#этомояночь" – о самом долгожданном времени суток, в котором открывается вся суть женского естества", - призналась Каменских.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Потам с Настей рассказали о том, что за 11 лет они выпустили пять номерных альбомов, в каждом минимум по 15 треков, а в некоторых и 20, один двухплитный альбом "Щит и мяч".