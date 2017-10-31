Кевина Спейси лишили Эмми из-за обвинений в домогательствах

Как передает Sky News, вручение премии International Emmy Founders Award обладателю двух "Оскаров" Спейси должно было состояться в Нью-Йорке в следующем месяце.

Международная академия телевизионных искусств и наук заявляет, что в свете последних событий Кевин Спейси не будет удостоен международной премии "Эмми". Такое заявление она сделал в своем микробле в Twitter.

Однако несмотря на это, актер до сих пор присутствует в списке номинантов за роль президента Фрэнка Андервуда в сериале "Карточный домик".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Лос-Анджелесе в возрасте 89 лет умер известный актер театра и кино Роберт Гийом. Родственники артиста сообщают, что причиной смерти актера стала продолжительная борьба с раком.