13:50 31.10.2017 | Культура | Новости
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Кевина Спейси лишили Эмми из-за обвинений в домогательствах

Популярного актера США Кевина Спейси лишили премии "Эмми" за заслуги в телеиндустрии из-за обвинений в сексуальных домогательствах. 

Кевина Спейси лишили Эмми из-за обвинений в домогательствах

Как передает Sky News, вручение премии International Emmy Founders Award обладателю двух "Оскаров" Спейси должно было состояться в Нью-Йорке в следующем месяце. 

Международная академия телевизионных искусств и наук заявляет, что в свете последних событий Кевин Спейси не будет удостоен международной премии "Эмми". Такое заявление она сделал в своем микробле в Twitter.

Однако несмотря на это, актер до сих пор присутствует в списке номинантов за роль президента Фрэнка Андервуда в сериале "Карточный домик".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Лос-Анджелесе в возрасте 89 лет умер известный актер театра и кино Роберт Гийом. Родственники артиста сообщают, что причиной смерти актера стала продолжительная борьба с раком.


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