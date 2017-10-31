Forbes назвал самую богатую покойную звезду года

Так, за прошедшие 12 месяцев доход артиста составил примерно 75 млн долларов.

Также по данным издания, второе место удостоился получить Арнольд Палмер с заработанными 40 миллионами долларов. А вот замкнул тройку лидеров художник-карикатурист Чарльз Шульц (38 млн долларов).

В топ-10 вошли Элвис Пресли (35 млн), Боб Марли (23 млн), Том Петти (20 миллионов) и Принс (18 млн).

Добавим, что замыкают десятку писатель и мультипликатор Теодор Зойс Гайзель, извесный как Доктор Сьюз (16 млн), участник The Beatles Джон Леннон (12 млн), а также Альберт Эйнштейн (10 млн).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", популярный американский журнал Forbes представил список самых высокооплачиваемых европейских знаменитостей. Так, на первом месте среди звезд "Европы 2017 года" оказалась британская писательница, автор поттерианы Джоан Роулинг.