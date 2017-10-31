12:59 31.10.2017 | Культура | Новости
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Forbes назвал самую богатую покойную звезду года

Известный журнал Forbes назвал самую высокооплачиваемую покойную звезду текущего года. Им оказался поп-исполнитель Майкл Джексон, который уже пятый год подряд возглавляет этот рейтинг.

Forbes назвал самую богатую покойную звезду года

Так, за прошедшие 12 месяцев доход артиста составил примерно 75 млн долларов.

Также по данным издания, второе место удостоился получить Арнольд Палмер с заработанными 40 миллионами долларов. А вот замкнул тройку лидеров художник-карикатурист Чарльз Шульц (38 млн долларов).

В топ-10 вошли Элвис Пресли (35 млн), Боб Марли (23 млн), Том Петти (20 миллионов) и Принс (18 млн).

Добавим, что замыкают десятку писатель и мультипликатор Теодор Зойс Гайзель, извесный как Доктор Сьюз (16 млн), участник The Beatles Джон Леннон (12 млн), а также Альберт Эйнштейн (10 млн).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", популярный американский журнал Forbes представил список самых высокооплачиваемых европейских знаменитостей. Так, на первом месте среди звезд "Европы 2017 года" оказалась британская писательница, автор поттерианы Джоан Роулинг. 


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