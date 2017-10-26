Google посвятил дудл 40-летию фильма "Служебный роман"

В ролике показан главный герой Анатолий Новосельцев, который сидит и разговаривает сам с собой, изображая Калугину в ее кабинете. В этот момент заходит главная героиня, и видит его.

Как отметили представители Google, эта сцена является одной из самых культовых в фильме.

Примечательно, что фильм вышел на экраны в 1977 году. По статистике, его посмотрело 58 млн зрителей во время всесоюзной премьеры.

Известно, что в ленте главные роли исполнили Алиса Фрейндлих и Андрей Мягков. Также снялись Светлана Немоляева, Олег Басилашвили, Лия Ахеджакова, Людмила Иванова и другие.

В основу сюжета положена история о неудачливом сотруднике компании, который от безысходности решается "приударить" за своей начальницей с целью добиться повышения. Однако постепенно влюбляется в нее по-настоящему, и даже добивается взаимности.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", на показ пропагандистского фильма "Крым" принудительно сгоняют студентов в Дом Москвы в Минске. Отмечается, что этот показ организовывает Московский институт в Минске для своих студентов.