В Минске студентов принудительно сгоняют на показ пропагандистского фильма "Крым"

Отмечается, что этот показ организовывает Московский институт в Минске для своих студентов.

В тоже время, известно, что данные о фильме "Крым" не внесены, согласно белорусскому законодательству, в классификатор.

Анонс о показе в посольстве Украины пока не комментируют.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", решение относительно запрета кинофильмов принято согласно статье 15 ЗУ "О кинематографии". Так, Госагентство по вопросам кино приняло решение о запрете показа еще трех российских кинофильмов.