Украинский триллер "Брама" поборется за главный приз фестиваля в Таллинне - ВИДЕО

Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

Отметим, что мистический триллер "Брама" - это экранное воплощение известной пьесы Павла Арье "В начале и в конце времен". Теперь он будет соревноваться с фильмами ведущих кинематографистов Европы, Азии и Америки за 9 наград международного конкурса и приз зрительских симпатий.

"Бабушка Прися дружит с русалками и пробует галлюциногенные грибы. Вместе с ней живет внук Вовчик и дочка Слава, которую бросил мужчина. Размеренная жизнь семьи заканчивается, когда баба Прися получает мистическое предупреждение о катастрофе, которая случится в ближайшее время", - говирится в сюжете.

В Госкино также отметили, что гран-при фестиваля составляет 10 тысяч евро.

Кстати, сама премьера киноленты состоится на кинофестивале 28 ноября.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", решение относительно запрета кинофильмов принято согласно статье 15 ЗУ "О кинематографии". Так, Госагентство по вопросам кино приняло решение о запрете показа еще трех российских кинофильмов.