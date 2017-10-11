11:50 11.10.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
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В Украине стартовал отбор на Евровидение-2018

Со вчерашнего дня, 10 октября, в Украине стартовал национальный отбор на песенный конкурс Евровидение 2018. Анкету для участия в предварительном отборе все желающие могут заполнить до 15 января 2018 года.

В Украине стартовал отбор на Евровидение-2018

Об этом сообщается на сайте телеканала СТБ.

Как отмечается, принять участие в конкурс эстрадной песни смогут представители разных стран с достигшим 16-летним возрастом. Кроме того, к отбору допускаются исполнители, которые имеют исключительные права интеллектуальной собственности на песню.

В свою очередь музыкальным продюсером Нацотбора стал известный украинский продюсер и композитор Руслан Квинта. При этом имена других членов жюри будут заявлены позднее.

Кстати, полуфиналы национального отбора запланированы на 10 и 17 февраля 2018 года, финал - 24 февраля.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", победитель песенного конкурса "Евровидение-2017" в Киеве Сальвадор Собрал госпитализирован в клинику Лиссабона из-за плохого самочувствия.


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