В Украине стартовал отбор на Евровидение-2018

Об этом сообщается на сайте телеканала СТБ.

Как отмечается, принять участие в конкурс эстрадной песни смогут представители разных стран с достигшим 16-летним возрастом. Кроме того, к отбору допускаются исполнители, которые имеют исключительные права интеллектуальной собственности на песню.

В свою очередь музыкальным продюсером Нацотбора стал известный украинский продюсер и композитор Руслан Квинта. При этом имена других членов жюри будут заявлены позднее.

Кстати, полуфиналы национального отбора запланированы на 10 и 17 февраля 2018 года, финал - 24 февраля.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", победитель песенного конкурса "Евровидение-2017" в Киеве Сальвадор Собрал госпитализирован в клинику Лиссабона из-за плохого самочувствия.