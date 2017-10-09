13:58 09.10.2017 | Культура | Новости
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В Париже умер актер Жан Рошфор

В Париже в ночь на понедельник, 9 октября ушел из жизни один из самых популярных актеров французского кинематографа Жан Рошфор.

В Париже умер актер Жан Рошфор

Он умер на 86 оду жизни. Как сообщает Le Monde, ссылаясь на информацию семьи покойного, Рошфор умер ночью в одной из парижских больниц.

Рошфор начинал карьеру в 1950-х годах. Он выступал на театральной сцене и играл на телевидении, а его дебют в кино состоялся в 1958-м. Артист снимался в основном в комедиях.

Его фильмография включает такие ленты, как "Анжелика, маркиза ангелов", "Высокий блондин в черном ботинке", "Огни Сретенья", "И слоны бывают неверны", "Пусть начнется праздник", "Краб-барабанщик", "Большое турне", сериал "Граф Монте-Кристо".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 28 сентября основатель Playboy Хью Хефнер скончался на 92-м году жизни. О его смерти сообщается в официальном Twitter журнала. Как известно, основатель всемирно известного журнала скончался в результате естественных причин в своем доме, особняке Playboy, в окружении родных и близких.


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