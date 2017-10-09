В Париже умер актер Жан Рошфор

В Париже в ночь на понедельник, 9 октября ушел из жизни один из самых популярных актеров французского кинематографа Жан Рошфор.
Он умер на 86 оду жизни. Как сообщает Le Monde, ссылаясь на информацию семьи покойного, Рошфор умер ночью в одной из парижских больниц.
Рошфор начинал карьеру в 1950-х годах. Он выступал на театральной сцене и играл на телевидении, а его дебют в кино состоялся в 1958-м. Артист снимался в основном в комедиях.
Его фильмография включает такие ленты, как "Анжелика, маркиза ангелов", "Высокий блондин в черном ботинке", "Огни Сретенья", "И слоны бывают неверны", "Пусть начнется праздник", "Краб-барабанщик", "Большое турне", сериал "Граф Монте-Кристо".
Напомним, как сообщал УРА-Информ, 28 сентября основатель Playboy Хью Хефнер скончался на 92-м году жизни. О его смерти сообщается в официальном Twitter журнала. Как известно, основатель всемирно известного журнала скончался в результате естественных причин в своем доме, особняке Playboy, в окружении родных и близких.