В Париже умер актер Жан Рошфор

Он умер на 86 оду жизни. Как сообщает Le Monde, ссылаясь на информацию семьи покойного, Рошфор умер ночью в одной из парижских больниц.

Рошфор начинал карьеру в 1950-х годах. Он выступал на театральной сцене и играл на телевидении, а его дебют в кино состоялся в 1958-м. Артист снимался в основном в комедиях.

Его фильмография включает такие ленты, как "Анжелика, маркиза ангелов", "Высокий блондин в черном ботинке", "Огни Сретенья", "И слоны бывают неверны", "Пусть начнется праздник", "Краб-барабанщик", "Большое турне", сериал "Граф Монте-Кристо".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 28 сентября основатель Playboy Хью Хефнер скончался на 92-м году жизни. О его смерти сообщается в официальном Twitter журнала. Как известно, основатель всемирно известного журнала скончался в результате естественных причин в своем доме, особняке Playboy, в окружении родных и близких.