Украина заняла 24 место на Евровидении-2017 - ВИДЕО

Об этом стало известно после оглашения результатов голосования зрителей и жюри.

Как отмечается, в этом году музыканты не участвовали в отборочных полуфиналах, которые прошли 9 и 11 мая. Так, группа O.Torvald сразу попали в финал на правах представителей страны-хозяйки музыкального конкурса в 2017 году. Тем не менее украинские рокеры получили от зрителей и судей всего лишь 36 баллов.

В свою очередь Германия и Испания, занявшие две последние ступеньки, получили шесть и пять баллов. А вот победителем стал представитель Португалии Сальвадор Собрал с 758 баллами.

При этом второе место занял болгарский участник Кристиан Костов, на третьем оказались исполнители из Молдовы Sunstroke Project.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", победителем песенного конкурса "Евровидение-2017", финал которого завершился в Киеве, стал участник из Португалии Сальвадор Собрал с песней "Amar Pelos Dois".