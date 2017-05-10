12:59 10.05.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
100165522:Polishuk

Первая десятка финалистов Евровидения-2017 провела жеребьевку

В среду утром, 10 мая, проведена жеребьевка выступления первой десятки финалистов Евровидения-2017.

Первая десятка финалистов Евровидения-2017 провела жеребьевку

Победители первого полуфинала определились в какой части финала они будут участвовать. Как сказано на официальном сайте международного конкурса Молдова, Азербайджан, Польша, Армения и Португалия будут выступать в первой половине.

Греция, Швеция, Австралия, Кипр и Бельгия - во второй половине. Общая жеребьевка всех участников, после которой станут известны порядковые номера участников, состоится после второго полуфинала.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве во вторник, 9 мая, прошел первый полуфинал 62-го Международного песенного конкурса Евровидение-2017. В нем принимали участие 18 исполнителей.

В финал, который состоится 13 мая, вошли исполнитель из Швеции - Робин Бенгтссон, исполнитель из Португалии Сальвадор Собраль, группа Sunstroke Project из Молдовы, представительница Азербайджана Дихаж, певица из Греции Деми, исполнительница из Польши Кася Мо, участник из Армении Арцвик, участник из Австралии Исайя, представитель Кипра Овиг и участница из Бельгии Бланш.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив