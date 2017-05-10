Первая десятка финалистов Евровидения-2017 провела жеребьевку

Победители первого полуфинала определились в какой части финала они будут участвовать. Как сказано на официальном сайте международного конкурса Молдова, Азербайджан, Польша, Армения и Португалия будут выступать в первой половине.

Греция, Швеция, Австралия, Кипр и Бельгия - во второй половине. Общая жеребьевка всех участников, после которой станут известны порядковые номера участников, состоится после второго полуфинала.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве во вторник, 9 мая, прошел первый полуфинал 62-го Международного песенного конкурса Евровидение-2017. В нем принимали участие 18 исполнителей.

В финал, который состоится 13 мая, вошли исполнитель из Швеции - Робин Бенгтссон, исполнитель из Португалии Сальвадор Собраль, группа Sunstroke Project из Молдовы, представительница Азербайджана Дихаж, певица из Греции Деми, исполнительница из Польши Кася Мо, участник из Армении Арцвик, участник из Австралии Исайя, представитель Кипра Овиг и участница из Бельгии Бланш.