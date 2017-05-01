Более 200 участников Евровидения уже прибыло в Украину

Об этом сообщает Государственная пограничная служба. Как отмечается, пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта оформили больше всего гостей в пунктах пропуска для воздушного сообщения "Борисполь" и "Киев".

При этом еще одна команда прибыла через автомобильный пункт пропуска "Платоново" в Одесской области.

Тем не менее основными пунктами пропуска во время пропуска участников и гостей "Евровидения" будут пункты пропуска для воздушного сообщения, на которые придется до 70% от общего количества прибывающих на песенный конкурс.

В свою очередь остальные 20% будут пользоваться автомобильными пунктами пропуска. Кроме того, 10% гостей и участников конкурса ожидается на железнодорожных направлениях.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", билеты на представления Евровидения в продажу должны будут поступить уже третьего мая.