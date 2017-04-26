15:44 26.04.2017 | Культура | Новости
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Николас Кейдж "поломался" на съемках

Причиной травмы артиста стал неудачно выполненные трюк.

Николас Кейдж

Американский актер Николас Кейдж травмировался на съемках нового фильма "211", которые в настоящее время проходят в Болгарии, передает Maritsa.

По информации издания, причиной травмы актера стал неудачно выполненный трюк.

Также издание сообщает, что знаменитость была доставлена в местную клинику при Военно-медицинской академии. Медики посоветовали Кейджу сделать операцию.

Позже актер решил проконсультироваться со своим личным врачем, после чего было принято решение переправить его в США. К настоящему времени он уже вылетел в Лос-Анджелес.

Справка. Фильм "211", в котором снимается Николас Кейдж, посвящен истории о полицейском, который расследует вооруженное ограбление банка.

Как ранее сообщал УРА-Информ, в России умер актер российского сериала "Интерны" Казимир Лиске.


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