Николас Кейдж "поломался" на съемках

Причиной травмы артиста стал неудачно выполненные трюк.
Американский актер Николас Кейдж травмировался на съемках нового фильма "211", которые в настоящее время проходят в Болгарии, передает Maritsa.
По информации издания, причиной травмы актера стал неудачно выполненный трюк.
Также издание сообщает, что знаменитость была доставлена в местную клинику при Военно-медицинской академии. Медики посоветовали Кейджу сделать операцию.
Позже актер решил проконсультироваться со своим личным врачем, после чего было принято решение переправить его в США. К настоящему времени он уже вылетел в Лос-Анджелес.
Справка. Фильм "211", в котором снимается Николас Кейдж, посвящен истории о полицейском, который расследует вооруженное ограбление банка.
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