Батуми: "Сухишвили нам не конкуренты!"

В прошлом году вернувшись из большого гастрольного турне, коллектив отметил юбилей – 25 лет своего существования. Накануне приезда в Киев, продюсер ансамбля "Батуми" Ираклий Шапатава рассказал, что их коллектив часто сравнивают с другим грузинским ансамблем - Сухишвили, но они не видят в них своих конкурентов. "Мы уважаем Сухишвили, но никогда не считали их своими конкурентами. Более того, мы дружим, часто пересекаемся на гастролях, выступаем периодических в одних концертах, но у каждого из нас своя дорога. Достаточно один раз увидеть живьем "Батуми", чтобы в этом убедиться", - подчеркнул Ираклий.

В столицу ансамбль приедет в составе 43 артистов и привезет сотню дорогих авторских костюмов, которые с трудом удалось уместить в 37 чемоданов. Пластичные артисты будут практически парить над сценой в танце, не случайно за одно выступление каждый из балетных теряет по несколько килограмм.

По словам продюсера "Батуми", учиться танцу будущие артисты начинают с самого детства. "Несколько лет ребята учатся в нашей танцевальной студии, в репетициях проходят вся их жизнь, но благодаря этому остаются с нами только фанаты своего дела. В большой семье "Батуми" не бывает бывших артистов. Если танцор прекращает танцевать, он уходит в администраторский состав, занимается постановкой репертуара… Девушки часто идут в швейных цех шить костюмы, но никто не уходит из "Батуми". К слову, сам я тоже танцевал в ансамбле, но в 33 года ушел из балета, сейчас занимаюсь выступлениями труппы. Думаю, на этом поприще принесу родному коллективу гораздо больше пользы", - заключил продюсер "Батуми".

Напомним, благодаря зажигательным танцам и акробатическим номерам во всем мире "Батуми" называют "летающими грузинами". В Киеве ансамбль выступит 22 мая в 19:00 в Октябрьском дворце с программой лучших танцевальных номеров.