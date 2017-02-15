09:17 15.02.2017 | Культура | Новости
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Эмма Уотсон стала женщиной года

Британская актриса Эмма Уотсон известная по роли Гермионы Грейнджер в фильме "Гарри Поттер", получила премию "Женщина года", которую ей присудил журнал Elle, сообщает Metro.
 

Эмма Уотсон стала женщиной года

Отметим, что звезда удостоена такого звания не только за свой актерский талант, но и за участие в борьбе за гендерное равенство.

В свою очередь после получения награды она обратилась к своим поклонникам.

"Это не тот год, когда мы можем позволить себе молчать. Это год, когда женские голоса должны быть услышаны. Я не уверена, что заслуживаю на самом деле эту награду, но я возьму ее. Это большая честь", - сказала Эмма.

Также Уотсон добавила, что не уверенна в том, что достойна такой награды, но примет ее.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", самой желанной женщиной является голливудская актриса и модель Ольга Куриленко, известная своей ролью девушки Джеймса Бонда. 


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