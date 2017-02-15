Эмма Уотсон стала женщиной года

Британская актриса Эмма Уотсон известная по роли Гермионы Грейнджер в фильме "Гарри Поттер", получила премию "Женщина года", которую ей присудил журнал Elle, сообщает Metro.
Отметим, что звезда удостоена такого звания не только за свой актерский талант, но и за участие в борьбе за гендерное равенство.
В свою очередь после получения награды она обратилась к своим поклонникам.
"Это не тот год, когда мы можем позволить себе молчать. Это год, когда женские голоса должны быть услышаны. Я не уверена, что заслуживаю на самом деле эту награду, но я возьму ее. Это большая честь", - сказала Эмма.
Также Уотсон добавила, что не уверенна в том, что достойна такой награды, но примет ее.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", самой желанной женщиной является голливудская актриса и модель Ольга Куриленко, известная своей ролью девушки Джеймса Бонда.