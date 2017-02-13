Дэвид Боуи посмертно получил четыре премии "Грэмми"

Об этом сообщает ВВС.

Как отмечается, последняя пластинка Боуи "Blackstar" победила в номинациях за лучший альтернативный альбом и за лучший инжиниринг неклассического альбома. Кроме того, Боуи победил в номинациях "Лучший рок-исполнитель", "Лучший инжиниринг неклассического альбома".

Добавим, дизайнер Джонатан Барнбрук, который создал обложку для пластинки, получил награду за лучшее визуальное оформление альбома.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", американская певица Кэти Перри выпустила новый сингл "Chained to the Rhythm". Это первая оригинальная работа знаменитости с 2014 года.