09:15 13.02.2017 | Культура | Новости
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Дэвид Боуи посмертно получил четыре премии "Грэмми"

Британский рок-певец Дэвид Боуи посмертно получил четырех музыкальных премий "Грэмми" в ходе 59-й торжественной церемонии вручения наград, которая проходит в Лос-Анджелесе.

Дэвид Боуи посмертно получил четыре премии

Об этом сообщает ВВС.

Как отмечается, последняя пластинка Боуи "Blackstar" победила в номинациях за лучший альтернативный альбом и за лучший инжиниринг неклассического альбома. Кроме того, Боуи победил в номинациях  "Лучший рок-исполнитель", "Лучший инжиниринг неклассического альбома".

Добавим, дизайнер Джонатан Барнбрук, который создал обложку для пластинки, получил награду за лучшее визуальное оформление альбома.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", американская певица  Кэти Перри выпустила новый сингл "Chained to the Rhythm". Это первая оригинальная работа знаменитости с 2014 года.


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