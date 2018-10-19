Столичные юноши массово "косят" от армии

Коррупционная составляющая во время проведения призывного набора является чуть ли не главным фактором для злоупотребления военнослужащих.

"Почти 80 процентов призывников города Киева уклоняются от несения службы ... Это при наборе, что более 800 человек из Киева надо призвать", - говорит Матиос.

Напомним, что в Киеве первые группы призывников планируют укомплектовать уже 8 октября, и 9 октября отправить их в воинские части. На сегодняшний день удалось призвать лишь 15 процентов из общего числа призывников.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно начальник отдела комплектования и призыва - заместитель начальника управления призыва и комплектования ГУ персонала ГШ ВСУ Валерий Дендебера, заявил, что этой осенью будет набрано на срочную службу меньшее количество лиц призывного возраста.