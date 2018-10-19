20:12 19.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Столичные юноши массово "косят" от армии

В Киеве уклоняются от призыва на срочную военную службу практически 80 процентов молодых людей призывного возраста. Об этом заявил заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Столичные юноши массово

Коррупционная составляющая во время проведения призывного набора является чуть ли не главным фактором для злоупотребления военнослужащих. 

"Почти 80 процентов призывников города Киева уклоняются от несения службы ... Это при наборе, что более 800 человек из Киева надо призвать", - говорит Матиос. 

Напомним, что в Киеве первые группы призывников планируют укомплектовать уже 8 октября, и 9 октября отправить их в воинские части. На сегодняшний день удалось призвать лишь 15 процентов из общего числа призывников.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно начальник отдела комплектования и призыва - заместитель начальника управления призыва и комплектования ГУ персонала ГШ ВСУ Валерий Дендебера, заявил, что этой осенью будет набрано на срочную службу меньшее количество лиц призывного возраста. 


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