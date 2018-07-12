С 14 июля в столичном метро будут не только новые цены, но и жетоны – ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

Так, в связи со сменой тарифа появятся зеленые жетоны. Обменять старые жетоны на новые можно без доплаты на протяжении июля, в августе - уже с доплатой.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве одновременно "подскочили" цены на коммунальные услуги и на проезд во всех видах транспорта. Так, новые тарифы вызвали возмущение у жителей города, и по этой причине у здания КГГА собралось несколько сотен человек.

По словам активистов, такие тарифы совсем не соответствуют услугам, которые предоставляются людям, и равнение под евростандарты Украина пока не может делать.