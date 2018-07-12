14:34 12.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100198688:nastya

С 14 июля в столичном метро будут не только новые цены, но и жетоны – ФОТО

В связи с подорожанием проезда в Киеве с 14 июля, в метро будут использовать вместо синих жетонов – зеленые.

С 14 июля в столичном метро будут не только новые цены, но и жетоны – ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

Так, в связи со сменой тарифа появятся зеленые жетоны. Обменять старые жетоны на новые можно без доплаты на протяжении июля, в августе - уже с доплатой.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве одновременно "подскочили" цены на коммунальные услуги и на проезд во всех видах транспорта. Так, новые тарифы вызвали возмущение у жителей города, и по этой причине у здания КГГА собралось несколько сотен человек.

По словам активистов, такие тарифы совсем не соответствуют услугам, которые предоставляются людям, и равнение под евростандарты Украина пока не может делать.


Поделиться
Читайте также:
 
В центре Киева отметят день рождения Сенцова Жители Земли завтра увидят солнечное затмение Президент США планирует на встрече с лидером РФ говорить об Украине Землю снова накроют магнитные бури
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив