В столицу прибыл глава УЕФА

Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Отмечается, что Чеферин высказал благодарность за теплую традиционную встречу в украинском аэропорту. Он добавил, что очень доволен возможностью побывать в нашем государстве по случаю проведения финальных футбольных соревнований Лиги чемпионов УЕФА, которые пройдут в Киеве 24 и 26 мая 2018 года.

Его избрали в лидеры в 2016 года, таким образом сейчас словенский 50-летний профессионал стал седьмым президентом в истории УЕФА.

Также 24 мая 2018 года в Киеве пройдет заседание исполкома УЕФА, на котором будут оглашены места проведения финальных игр еврокубков 2020 года.

Через два дня, 26 мая в 21:45, пройдет финал Лиги Чемпионов УЕФА.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве состоится заседание исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций.