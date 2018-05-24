В Киеве в четверг пройдет заседание исполкома УЕФА

Исполком объявит места проведения еврокубковых финалов 2020 года, а также утвердит календарь финального турнира чемпионата Европы 2020 года. Как сказано на официальный сайт организации, на проведение финала Лиги чемпионов 2020 года претендуют арена "Эштадиу да Луш" в Лиссабоне, а также Олимпийский стадион имени Ататюрка в Стамбуле.

Заявку на проведение финала Лиги Европы 2020 года подал еще один португальский стадион - "Драгау" в Порту, конкурентом которого выступает арена "Энерга" в польском Гданьске.

Исполком УЕФА определит место проведения матча за Суперкубок Европы 2020 года, а также арену, где через два года состоится финал женской Лиги чемпионов. Одним из претендентов на организацию главной встречи женского еврокубка является Москва.

Ззаявку в УЕФА подал московский стадион "Динамо" имени Льва Яшина, который вскоре должен быть введен в строй после реконструкции. Его конкурентами являются стадион имени Франца Хорра в Вене и арена "Морис Дюфран" в бельгийском Льеже.

Сразу восемь стадионов претендуют на проведение матча за Суперкубок УЕФА 2020 года, в котором встретятся победители Лиги чемпионов и Лиги Европы. Матч может пройти в Тиране, Минске, Хельсинки, Ницце, Хайфе, Алма-Ате, Белфасте или Порту.

Исполком УЕФА в Киеве также утвердит расписание финального турнира чемпионата Европы 2020 года, который пройдет сразу в 13 городах, а именно его примут: Санкт-Петербург, Мюнхен, Баку, Рим, Копенгаген, Бухарест, Амстердам, Дублин, Бильбао, Будапешт, Брюссель, Глазго и Лондон, где на "Уэмбли" состоятся полуфинальные встречи и финал.

В повестке дня сегодняшнего заседания также обсуждение регламента лицензирования клубов и финансового fair-play и регламента различных юношеских турниров. По итогам заседания исполкома состоится пресс-конференция с участием президента УЕФА Александера Чеферина.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, УЕФА официально отклонило предложение " Милана" о добровольном соглашении урегулировании финансовых проблем. Итальянцы нарушили требование о безубыточности. Летом прошлого года клуб потратил на трансферы свыше 200 миллионов евро. Организация поставила под сомнение прозрачность этих сделок.