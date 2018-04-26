В Киеве на Оболони иномарка врезалась в столб, пострадали три человека

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало три человека. Как сообщают очевидцы, инцидент произошел на площади Сантьяго-де-Чили. По неизвестным пока причинам около 23 часов автомобиль Hyundai Accent врезался в столб. Скорая помощь увезла в больницу троих пострадавших.

По предварительной информации, автомобиль Hyundai Accent двигался по улице Героев Сталинграда, и предварительно перед площадью Сантьяго-де-Чили у авто лопнула шина на переднем левом колесе.

По словам одного из пассажир авто, машина стала не управляемая и на большой скорости вылетела на клумбу, проехала десять метров, а затем влетела в столб. На момент аварии в машине находилось четыре человека, которые возвращались с соревнований барменов. В результате аварии водитель и два пассажира госпитализированы с черепно-мозговыми травмами и ушибами грудной клетки.

Один пассажир отказался от госпитализации. Он утверждает, что водитель и пассажиры были трезвые.

Сейчас полиция выясняют подробности аварии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник, 23 апреля, в Киеве девушка за рулем BMW польской регистрации протаранила четыре авто на паркинге и въехала в витрине строительного гипермаркета Эпицентр. К счастью, никто в дорожно-транспортное происшествии не пострадал.