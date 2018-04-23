В Киеве женщина на BMW въехала в магазин - ФОТО

К счастью, никто в дорожно-транспортное происшествии не пострадал. Как сообщают очевидцы, авария произошла на Братиславской улице.

При этом сама девушка-водитель пояснила, что она не смогла вовремя остановиться, поскольку у нее "запал каблук".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на днях на платформе железнодорожной станции "Дарница" женщина с помощью сотрудников вокзала родила ребенка. Инцидент произошел 17 апреля. Тут с поезда № 777 Шостка-Киев сошла будущая мать, у которой начались преждевременные роды. Женщину положили на скамейку платформы, где она родила девочку. Роды принимала дежурная по вокзалу Яна Якименко, которой сообщил оператор, что из электрички сойдет беременная женщина, с уже отошедшими водами.