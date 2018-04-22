19:05 22.04.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Синоптики предупреждают об усилении ветра в столице

В Киеве до конца дня, воскресенья, 22 апреля, ожидаются сильные порывы ветра.

Синоптики предупреждают об усилении ветра в столице

Как сообщает Киевская городская государственная администрация, ссылаясь на данным украинских синоптиков, в ближайший час и до конца суток в столице ожидаются порывы ветра до 15-18 метров на секунду. В связи с этим в КГГА напоминают основные правила поведения в случае усиления ветра.

Так, необходимо плотно закрыть все окна домов, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве сегодня синоптики обещают до плюс 15 ночью и днем температура воздуха прогреется до 18-19 градусов. Возможен дождь и понижение температуры воздуха.


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