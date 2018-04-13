11:09 13.04.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Обстрел "Киевгорстроя" из гранатомета полиция квалифицировала как хулиганство

Столичные правоохранители квалифицировали выстрел из гранатомета по зданию "Киевгорстроя" в Печерском районе города как хулиганство. Такое заявление сделала пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции Киева Оксана Блищик в интервью одного из украинских телеканалов.

Обстрел

Согласно ее словам, в ходе расследования и задержаний причастных квалификация может быть изменена. Ведь могут быть найдены другие версии случившегося.

В настоящее время на странице МВД Украины в Facebook сообщается, что пострадавших в результате инцидента не обнаружено. При этом в полиции подтвердили, что неподалеку от места происшествия, через дорогу, обнаружили отстрелянный тубус от гранатомета с уничтоженными номерами, который отправят на экспертизу.  

Также известно, что сотрудники полиции конфисковали запись с видеорегистратора, на которой зафиксирован момент выстрела.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", полиция рассказала подробности обстрела здани "Киевгорстроя". В частности, повреждено здание, в котором размещен ресторан и отдел продаж одного из застройщиков.


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