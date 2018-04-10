10:32 10.04.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве мужчина устроил гонки, а затем напал на полицейского - ФОТО

В Киеве в понедельник вечером, 9 апреля, водитель на машине без номерного знака попытался скрыться от патрульной полиции.

В Киеве мужчина устроил гонки, а затем напал на полицейского - ФОТО

При этом, во время задержания мужчина побил полицейского. Как сообщают очевидцы, автомобиль Mitsubishi был остановлен экипажем патрульной полиции.

Во время проверки документов и уточнения причин отсутствия номерного знака водитель завел автомобиль и попытался скрыться.

Вместе с тем полицейские догнали нарушители и вновь остановили машину, а когда патрульные пытались надеть на него наручники, он нанес два удара одному из них - коленом в голову и кулаком в подбородок.

Пострадавший сотрудник полиции госпитализирован, а на водителя открыто уголовное дело.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в воскресенье, 8 апреля, маршрутка столкнулась с автомобилем патрульной полиции Toyota. По предварительны данным у маршрутного автобуса Богдан отказали тормоза. Пострадавших в результате аварии нет. Как сообщают очевидцы, инцидент произошел на Северном мосту.


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