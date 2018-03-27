12:57 27.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве произошло смертельное ДТП – ФОТО

В Днепровском районе столицы случилась страшная авария, с участием легкового автомобиля Renault и фуры. Об этом сообщает "Стражи Еспресо".

В Киеве произошло смертельное ДТП – ФОТО

Как утверждают очевидцы дорожно-транспортного происшествия, Renault хотел обогнать автомобиль, однако не справился с управлением и влетел в фуру.

От сильного удара легковушки, водитель получил несовместимые с жизнью травмы и умер на месте ДТП. Известно, что мужчина не пользовался ремнем безопасности.

Сейчас на месте происшествия работает полиция и устанавливает все причины инцидента.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве произошло лобовое столкновение двух легковушек. В результате аварии погиб один человек, еще четверо получили травмы.


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