Столичная власть из-за непогоды вновь может ограничить въезд грузовиков

Как сообщает во вторник, 20 марта, пресс-службы Киевской городской государственной администрации, вечером в случае необходимости соответствующие службы города оперативно примут решение. Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в связи с ухудшением погодных условий может собраться на срочное совещание, - говорится в сообщении.

В КГГА также пояснили, что такое решение позволит избежать блокировки движения на дорогах и препятствование работе снегоуборочной техники. Городские власти убедительно просят киевлян не пользоваться личными авто во время снегопада и, по возможности, отдавать предпочтение общественному транспорту.

Власть также просят водителей не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Автомобили, мешающие расчищать дороги города от снега, будут эвакуированы, - заверили в КГГА.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, синоптики объявили штормовое предупреждение в течение в связи с ухудшением погодных условий. Также 20 и 21 марта в Киеве ожидается снег, метель, на дорогах гололедица, ночью и утром порывы ветра, 7-12 метров на секунду.