В Киеве у мужчины украли четыре миллиона гривен

Столичная полиция ввела план "Перехват" по задержанию двух автомобилей Porsche Cayenne. Как сообщают очевидцы, инцидент произошел в Соломенском районе на одной из автозаправочных станций.

На Кольцевой дороге злоумышленники разбили стекло в автомобиле и забрали деньгами. На втором Porsche Cayenne другие злоумышленники похитили мужчину в центре города на улице Прорезной. Наряды полиции ориентированы на остановку автомобилей Porsche Cayenne и их проверку.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в центре Киева 4 июля неизвестные напали на мужчину возле отделения банка. Злоумышленники отобрали у него сумку, в которой находилось 2,4 миллионов гривен. Как сообщают очевидцы, инцидент произошел в Подольском районе.