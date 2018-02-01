Столичные школы будут сами принимать решение о карантине - КГГА

Для принятия такого решения необходимо, чтобы более 20% учеников заболели. Об этом в четверг, 1 февраля, сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

По его словам в столице наблюдается ухудшение эпидемической ситуации среди школьников из-за увеличения заболеваемости на грипп и острые респираторные инфекции. Сейчас в городе заболеваемость находится на уровне, характерном для данного периода года.

Вместе с тем за четвертую неделя текущего месяца зарегистрирован рост заболеваемости на 11,4%, если сравнивать с предыдущей неделей, - пояснил чиновник, добавив, что рост произошел за счет детей, и хотя сейчас в основном болеют дошкольники, среди школьников уровень заболеваемости вырос на 25%.

Наибольшее количество отсутствующих школьников наблюдается в Дарницком, Оболонском, Святошинском и Соломенском районах, – отметил Поворозник. Вместе с тем он напомнил о проведении элементарных санитарно-эпидемических мероприятий.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в школах Житомира объявили карантин. Местные власти приняли такое решение из-за вспышки заболеваний гриппом и ОРВИ. Как сообщает пресс-служба Житомирского городского совета, карантин в школах и ПТУ города продлится до 12 февраля. В свою очередь заместитель городского головы Матвей Хренов пояснил, что власти учли рост заболеваемости, который начался именно на этой неделе.