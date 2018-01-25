19:58 25.01.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве аферист требовал денег у предпринимателя

В столице уроженец Сумщины пытался выманить у предпринимателя 13 тыс долларов с помощью поддельных документов. Об этом передает пресс-служба прокуратуры города Киева.

В Киеве аферист требовал денег у предпринимателя

По предварительной информации, мошенник выдавал себя за сотрудника Службы безопасности Украины из "высоких кабинетов", мужчина обещал помочь в заключении договора между ним и поставщиком сельскохозяйственной продукции без лишних документальных обязательств и ведомственных проблем. Горе-аферист был задержан в ходе получения первой части оговоренной суммы в размере 70 тыс гривен. 

Позже выяснилось, что злоумышленник, который нигде официально не трудоустроен, задержан.

Ранее киевская прокуратура инициировала рассмотрение дела в деле несовершеннолетнего киевлянина, который путем мошенничества завладел четырьмя млн гривен. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве возле автосалона у мужчины украли сто тысяч долларов.

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