В Киеве аферист требовал денег у предпринимателя

По предварительной информации, мошенник выдавал себя за сотрудника Службы безопасности Украины из "высоких кабинетов", мужчина обещал помочь в заключении договора между ним и поставщиком сельскохозяйственной продукции без лишних документальных обязательств и ведомственных проблем. Горе-аферист был задержан в ходе получения первой части оговоренной суммы в размере 70 тыс гривен.

Позже выяснилось, что злоумышленник, который нигде официально не трудоустроен, задержан.

Ранее киевская прокуратура инициировала рассмотрение дела в деле несовершеннолетнего киевлянина, который путем мошенничества завладел четырьмя млн гривен.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве возле автосалона у мужчины украли сто тысяч долларов.