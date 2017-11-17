Суд арестовал грузинов, которые отобрали у мужчины возле автосалона сумку с 3,5 миллионами гривен - ФОТО

Суд принял решение арестовать задержанных без права на залог. Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, по ходатайству прокуратуры, им избрали безальтернативные меры пресечения. Задержанные арестованы на два месяца.

На данный момент всем пяти мужчинам, уроженцам Республики Грузия, сообщено о подозрении. Их проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве задержали банду иностранцев, которые отобрали у местных жителей сумку деньгами. 14 ноября злоумышленники напали на мужчину и женщину возле автосалона на Оболони, где они собирались купить автомобиль. В тот же день напавших задержали на территории Деснянского района столицы.

У них изъяли 6 пистолетов, патроны, денежные средства в сумме около 140 тысяч гривен. 16 ноября на прилегающей территории нашли пакеты с частью похищенных денег.