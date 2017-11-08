В Киеве ночью горела теплотрасса - ФОТО

Полиция предполагает, что пожар устроили бездомные, которые поселились в одном из люков поблизости. Как сообщает очевидцы на своей странице в Facebook, пожаров было два.

Сначала тушили огонь в одном месте, а затем вспыхнуло рядом, поскольку теплотрасса связана между собой. Из-за длительных сроков эксплуатации труба сама бы не загорелась, поэтому есть уверенность, что эти два пожара - результат проживания в люке бездомных, которые просто могли закурить, - пояснили пожарные на месте возгорания, добавив, что это уже не в первый случай, когда бомжи поджигают теплотрассу.

Ранее люк вблизи теплотрассы даже накрывали бетонной плитой, что не помешало бездомным снять ее, пролезть под землю и своими действиями спровоцировать пожар, - отметили спасатели.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве произошел масштабный прорыв теплотрассы на Караваевых дачах возле Радиорынка.