09:55 08.11.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве ночью горела теплотрасса - ФОТО

В ночь на среду, 8 ноября, в столице под Воздухофлотском мостом загорелась теплотрасса.

В Киеве ночью горела теплотрасса - ФОТО

Полиция предполагает, что пожар устроили бездомные, которые поселились в одном из люков поблизости. Как сообщает очевидцы на своей странице в Facebook, пожаров было два.

Сначала тушили огонь в одном месте, а затем вспыхнуло рядом, поскольку теплотрасса связана между собой. Из-за длительных сроков эксплуатации труба сама бы не загорелась, поэтому есть уверенность, что эти два пожара - результат проживания в люке бездомных, которые просто могли закурить, - пояснили пожарные на месте возгорания, добавив, что это уже не в первый случай, когда бомжи поджигают теплотрассу.

Ранее люк вблизи теплотрассы даже накрывали бетонной плитой, что не помешало бездомным снять ее, пролезть под землю и своими действиями спровоцировать пожар, - отметили спасатели.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве произошел масштабный прорыв теплотрассы на Караваевых дачах возле Радиорынка.


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