10:39 07.11.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве взорвался и сгорел автомобиль - ФОТО

Сегодня ночью, 7 ноября, на улице Кудряшова в Соломенском районе столицы взорвался и сгорел припаркованный легковой автомобиль Audi. 

В Киеве взорвался и сгорел автомобиль - ФОТО

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

По свидетельствам очевидцев, ранее взорванный автомобиль никогда не стол во дворе. При этом легкие повреждения получили еще два авто, которые стояли рядом.

"К счастью, на этот раз, жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Добавим, что на месте ЧП работали спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве машина, по неизвестным пока причинам, врезалась в столб, а затем загорелась. Пожар парализовал целую улицу, две спасательные машины пытались потушить автомобиль, однако в итоге он сгорел полностью. При этом взрыв был таким мощным, что сначала подозревали очередной теракт.


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