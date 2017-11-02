В Киеве легковушка влетела под прицеп фуры, четверо пострадавших - ФОТО

В результате аварии травмы получили четверо пассажиров Daewoo. Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло на Брест-Литовском шоссе.

Грузовой автомобиль разворачивалась, а водитель Daewoo Lanos ехал в крайнем левом ряду. Увидев фуру, он начал экстренно тормозить, однако на скользкой дороге машине не смогла вовремя остановится.

При этом очевидцы утверждают, что легковушка ехала на скорости не менее ста километров в час. От сильного удара трое мужчин и девушка получили травмы и скорая помощь увезла их в больницу. Полиция сейчас устанавливает причины аварии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в столице в ночь на четверг, 2 ноября, автомобиля Uber-такси врезался в городской троллейбус. В результате аварии травмы получили водитель легковушки.