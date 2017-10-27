17:13 27.10.2017 | Киев | НовостиНовости Украины 100177479:mysnichenko
Тепло подано в 95% домов столицы
Киевский мэр Виталий Кличко отметил, что тепло уже было подано в 95% домов города.
Так, речь – о тех домах, которые сейчас обслуживаются ЖЕУ. Кличко сделал такое заявление в рамках заседания штаба по делам начала сезона отопления в Киеве. Мэр подчеркнул, что тепло уже подано в 95% домов, которые обслуживают ЖЕУ. При этом во время запуска отопления в городе были устранены 500 повреждений сети.
На данный момент в определенной части зданий централизованное отопление отсутствует – по причине аварий. Мэр поручил отработать каждый адрес, где еще нет отопления, в течение трех дней.
По состоянию на утро понедельника, 23 октября, Киев на 80 процентов готов к отопительному сезону. Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев.