17:13 27.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Тепло подано в 95% домов столицы

Киевский мэр Виталий Кличко отметил, что тепло уже было подано в 95% домов города.

Тепло подано в 95% домов столицы

Так, речь – о тех домах, которые сейчас обслуживаются ЖЕУ. Кличко сделал такое заявление в рамках заседания штаба по делам начала сезона отопления в Киеве. Мэр подчеркнул, что тепло уже подано в 95% домов, которые обслуживают ЖЕУ. При этом во время запуска отопления в городе были устранены 500 повреждений сети.

На данный момент в определенной части зданий централизованное отопление отсутствует – по причине аварий. Мэр поручил отработать каждый адрес, где еще нет отопления, в течение трех дней.

Как сообщал УРА-Информ, в столице 234 жилых дома сейчас остаются без отопления.


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