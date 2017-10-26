10:54 26.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве сгорело общежитие переселенцев из Донбасса

В Киева в ночь на четверг, 26 октября, произошел пожар.

В Киеве сгорело общежитие переселенцев из Донбасса

В Святошинском районе загорелось четырехэтажное общежитии, расположенное на улице Обуховской. Здесь жили переселенцы из Донбасса.

К счастью никто во время инцидента не пострадал, поскольку жильцам удалось вовремя покинуть здание. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пожар начался после четырех часов ночи.

Уже на месте спасатели установили, что горит крыша здания. Пожарным удалось предотвратить распространение пламени на первых два этажа жилого дома и уже через час огонь был локализован.

К семи часам утра пожар быт полностью ликвидирован, - заверили в ГосЧС, добавив, что на первом этаже здания проживало 35 человек, отселенных из территории проведения антитеррористической операции.

Причина пожара сейчас устанавливается.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в поселке Згуровка Киевской области в здании районной детской юношеской спортивной школы вспыхнул масштабный пожар. Детей на момент возникновения пожара в школе не было.


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