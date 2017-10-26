Политолог Бала после взрыва находится в очень тяжелом положении, - Ляшко

Ему сейчас делают операцию в больнице. У него повреждены легкие, печень, внутренние органы. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко.

Информацию подтвердил также и политтехнолог Алексей Голобуцкий, который сейчас находится в больницу, куда доставили Балу. По его словам, Бала, по предварительным данным, получил проникающую травму через ребра в диафрагму и печень.

Ляшко также отметил, что состояние Игоря Мосийчука также тяжелое. Сейчас он находится в больнице, врачи заверили, что жить будет, - пояснил лидер фракции, добавив, что покушение на Мосийчука связано с его профессиональной деятельностью и политической позицией. Очевидно, это работа вражеских спецслужб, потому что работали профессионально, - отметил Ляшко.

Напомним, в Киеве в среду поздно вечером, 25 октября, прогремел врыв. В результате инцидента пострадал народный депутат Украины от "Радикальной партии Олега Ляшко" Игорь Мосийчук. При этом погиб его охранник и случайный прохожий.

Как сообщал УРА-Информ, следствие по взрыву, который прогремел в среду вечером, 25 октября, возле телеканала "Эспрессо" в Киеве, передано Службе безопасности Украины. Происшествие квалифицируется, как "террористический акт".