В среду суд продолжит рассмотрение дела Коханивского

Суд по избранию меры пресечения Николаю Коханивскому начнется в два часа дня. Об этом в своей страничке в Facebook сообщил народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

По его мнению, это означает, что в дальнейшем, если и изберет меру пресечения Николаю, она не будет на 100% связан с лишением свободык.

Вместе с тем сам Коханивский, который вчера был освобожден из зала суда, должен сегодня явиться на продолжение судебного разбирательства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, судья Святошинского районного суда Киева освободила Николая Коханивского из-под стражи по истечению 72 часов. Кроме этого, судья отклонила ходатайство об отводе прокурора.