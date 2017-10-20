22 октября режим работы поменяют три станции столичного метро

Такие данные распространила пресс-служба столичного метрополитена. Известно, что перед стартом игры - с 18:30 до 19:30 - станцию метро столицы "Олимпийская" закроют на вход и выход пассажиров, а также "Дворец спорта" закроют на выход, а станцию "Площадь Льва Толстого" закроют на вход. В указанный промежуток времени поезда проследуют мимо "Олимпийской", не останавливаясь.

Как сообщал УРА-Информ, новая ветка метро на Троещину начнется от аэропорта "Киев". Четвертая ветка метрополитена будет длиной 18 километров.