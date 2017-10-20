22:29 20.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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22 октября режим работы поменяют три станции столичного метро

22 октября по причине проведения футбольного матча команд "Динамо" и "Шахтер" должны будут поменять режим работы столичного метро. 

22 октября режим работы поменяют три станции столичного метро

Такие данные распространила пресс-служба столичного метрополитена. Известно, что перед стартом игры - с 18:30 до 19:30 - станцию метро столицы "Олимпийская" закроют на вход и выход пассажиров, а также "Дворец спорта" закроют на выход, а станцию "Площадь Льва Толстого" закроют на вход. В указанный промежуток времени поезда проследуют мимо "Олимпийской", не останавливаясь.

Как сообщал УРА-Информ, новая ветка метро на Троещину начнется от аэропорта "Киев". Четвертая ветка метрополитена будет длиной 18 километров.


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