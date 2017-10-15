В центре столицы открыли мурал с изображением Иоанна Павла II - ФОТО

Об этом трубят все украинские СМИ.

Согласно словам посла Польши в Украине Яна Пекло, открытие этого мурала свидетельствует о постоянном выражение дружбы и памяти человека, поддерживавшего Украину, свободу и мир. Также он считает, что украинцев и поляков история должна объединять, а не наоборот.

При этом председатель Печерской городской райгосадминистрации Сергей Мартынюк отметил, что рисовал мурал австрийский художник, который просил не называть его имя. Стенное изображение создано по заказу Посольства РП в Украине, КГГА и при поддержке советника министра информационной политики Украины Гео Лероса.

Кстати, в церемонии приняли участие члены польского парламента, посол Чехии, а также представители Ватикана.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Харькове на 17-ти этажном доме появился огромный портрет Тараса Шевченко, который вызвал ажиотаж среди местного населения. Соответствующий снимок мурала опубликовало белорусское сообщество "belamova" на своей странице в Тwitter.