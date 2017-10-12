15:49 12.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100176163:roman

В столице неизвестные отобрали у мужчины одну тыс долларов

В Киеве в Дарницком районе трое неизвестных ограбили мужчину, предварительно ранив его в живот. Об этом передаетпресс-служба полиции города Киева.

В столице неизвестные отобрали у мужчины одну тыс долларов

Согласно информации службы, инцидент произошел на улице Симферопольской. Мужчина на "Лексусе" пытался обменять валюту в размере одной тыс долларов, когда трое налетчиков в масках наскочили на мужчину.

Один из преступников из травматического пистолете выстрелил мужчине в живот, после чего он упал и потерял сознание. Медики успели прооперировать мужчину, у него небольшое непроникающее ранение брюшной полости. На данный момент его жизни ничего не угрожает.

Злоумышленники скрылись с места преступления на автомобиле в неизвестном направлении. Правоохранители Дарницкой службы полиции объявили специальный план-перехват.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве в ночь  неизвестные ограбили бизнесмена.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив