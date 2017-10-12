В столице неизвестные отобрали у мужчины одну тыс долларов

Согласно информации службы, инцидент произошел на улице Симферопольской. Мужчина на "Лексусе" пытался обменять валюту в размере одной тыс долларов, когда трое налетчиков в масках наскочили на мужчину.

Один из преступников из травматического пистолете выстрелил мужчине в живот, после чего он упал и потерял сознание. Медики успели прооперировать мужчину, у него небольшое непроникающее ранение брюшной полости. На данный момент его жизни ничего не угрожает.

Злоумышленники скрылись с места преступления на автомобиле в неизвестном направлении. Правоохранители Дарницкой службы полиции объявили специальный план-перехват.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве в ночь неизвестные ограбили бизнесмена.