В столице тысячи жилых домов остаются без горячей воды

Известно, что в Киеве, согласно данным на второе октября 2017 г. без горячего водоснабжения по итогам остановки теплоисточников остаются 164 жилых дома. Такие данные недавно распространила пресс-служба "Киевэнерго".

Более того – также временно без горячей воды сидят 826 домов – по причине аварийных повреждений, а также еще 98 – по причине плановых работ и проведения реконструкции теплосетей и оснащения. При этом известно, что сейчас долг Киева за тепло перед "Киевэнерго" уже составляет 2,6 миллиарда гривен.

Как сообщал УРА-Информ, задолженность граждан Украины за горячую воду уже составляет 11 миллиардов гривен.